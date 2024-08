Maddalena Corvaglia il video su Imane Khelif e la storia sulla borsa | quanto imbarazzo!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 6 agosto 2024)ha dato il meglio (o il peggio?) di sé pubblicando unsu, ma anche unasu Instagram in cui si è improvvisata economista e ha parlato delladegli Stati Uniti. Tuttavia, dopo aver ricevuto aspre critiche per aver diffuso false informazioni, dapprima ha tolto agli utenti la possibilità di commentare ile subito dopo ha modificato la. Ma cosa è successo? Vi spieghiamo tutto Leggi anche: Salvini usa le donne per giustificare la sua transfobia: il caso diIn un solo giorno,ha dato davvero il meglio di sé, ma forse è il caso di dire “il peggio”, visto che attraverso unsi è dimostrata del tutto impreparata sugli argomenti che ha pensato bene di commentare.