Leo Fabbri dopo Parigi | Ho sbagliato Mi rialzerò più forte che mai

(Di martedì 6 agosto 2024) BAGNO A RIPOLI – Leo: “Ho. Mipiùche mai” Leole Olimpiadi dicon il quinto posto nel peso in una finale per certi aspetti rocambolesca. Il vicecampione del mondo di Bagno a Ripoli, recordman italiano con 22.95, allenato da Paolo Dal Soglio è arrivato all’appuntamento dicon una stagione di altissimo livello, sempre costantemente sopra i 22 metri. Una stagione in cui ha vinto il titolo di campione europeo e in cui ha anche battuto il fenomeno Crouser, oro olimpico a Tokyo e, campione del mondo e primatista mondiale. Leo: “Non è assolutamente l’olimpiade che avevo in mente. Sono stati 4 anni pieni di sacrifici, dedizione, impegno e fatica di cui ne vado orgoglioso e che mi hanno fatto migliorare sotto ogni punto di vista.