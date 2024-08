Laguna di Orbetello via libera al Parco ambientale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024)di, viaaldi, approvato in commissione ambiente Camera dei Deputati il testo di legge che prevede l’istituzione delper lo sviluppo sostenibile delladial centro di una vera e propria strage di pesci. L’approvazione dopo il sopralluogo nei giorni scorsi della stessa commissione ambiente. Il Mase ogni anno, a partire dal 2024, erogherà 1 milione di euro. Stessa cifra stanziata da Regione Toscana dopo dichiarazione stato calamità.di, viaal(Foto Fb Marco Simiani) Marco Simiani, Pd: “Evento storico per il nostro territorio. Tuttavia, l’emendamento presentato per l’aumento delle risorse a 3 milioni di euro non è stato approvato. Per ora, rimarrà un finanziamento strutturale di solo un milione di euro”.