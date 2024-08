La gaffe di Lucchetta sui giapponesi | cosa gli scappa in telecronaca | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha uno stile eccentrico che non piace a tutti, Andrea, campione della pallavolo italiana e da tempo voce tecnica delle telecronache Rai. Ma la battutata al commentatore nel corso dei quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Parigi tra Italia e Giappone si è dimostrata una vera e propria. Isulla propria panchina avevano una foto, il ritratto del loro ex compagno, Naonobu Fujiiun, morto di tumore allo stomaco nel 2023 a soli 31 anni. Le telecamere delle Olimpiadi hanno ripreso l'immagine un paio di volte, e durante la diretta a, evidentemente all'oscuro della vicenda di cui tra l'altro non si era parlato in, ha riso e commentato: "Maè, un santino?”. Complimenti alla sensibilità, al tatto e all'intuito di Andrea. Altro che Di Francisca pic.twitter.