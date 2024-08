Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere la tracklist della colonna sonora della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024) Il: Glidel, laAmazon MGM Studios ha annunciato che The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack) sarà diffusa a livello globale il 23 agosto, a pochi giorni dall’attesissimo ritornoserie. Disponibile su tutte le piattaforme musicali, ladi tutti gli episodiserie Original è stata composta ancora una volta dal vincitore del premio Emmy® Bear McCreary (Da Vinci’s Demons). L’album includerà anche due nuove canzoni con la partecipazione dei famosi cantanti Rufus Wainwright e Jens Kidman. Lasarà disponibile in digitale e in streaming dal 23 agosto e, in questa stessa data, sarà possibile preordinare il vinile su Amazon Music.