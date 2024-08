I corsi da infermiere e non solo fake

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 6 agosto 2024) Ci avete segnalato alcuni post social che rischiano di fare grossi danni: Qui li vedete relativi adi infermieristica, ma basta guardare la libreria inserzioni delle pagine che li condividono per rendersi conto che digratuiti ne offrono a centinaia, per svariate professioni e in svariate lingue: Dal nutrizionista al legale, dall’analista dati al designer di interni, passando per ogni tipo di operatore sanitario, con tanto di loghi istituzionali di Ministeri e Ordini, in italiano ma anche in spagnolo e inglese (e anche tedesco, rumeno e chissà quante altre). Una delle pagine che abbiamo analizzato ha pubblicato più di cento post sponsorizzati in unmese.