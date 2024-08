I cavalieri battuti Coppari | Ci credevo Amaro anche Finestra | | Ora lavorerò di più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Passare dal primo al quinto posto in meno di cinquanta secondi. E’ quanto accaduto a Denny, cavaliere di Porta Tufilla, nella giostra di domenica. Il rossonero, in testa dopo le prime due tornate, è sceso in pista per ultimo, provando a difendere gli otto punticini di vantaggio che aveva accumulato nei confronti di Innocenzi. Complici tre penalità e un ‘80’, però, non ci è riuscito, scivolando addirittura al penultimo posto. Tanta la sua amarezza, comprensibilmente, per una vittoria sfumata proprio sul più bello. "Ci, ma è andata così – commenta, che ha corso la sua undicesima giostra ascolana –. Dopo un anno di duro lavoro, ho lottato fino alla fine. Peccato che sia finita in questo modo".