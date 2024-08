Hotel col pienone lo Sferisterio fa da traino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Bilancio positivo e in continua crescita per la prima metà della stagione estiva maceratese, che da diverse settimane accoglie turisti italiani e stranieri tra mostre, concerti, laboratori e masterclass. Tassello fondamentale del successo della città, sempre più scelta tra i nomi delle maggiori mete culturali, l’edizione in corso del Macerata opera festival, capace di riunire curiosi e appassionati nel magico luogo dell’arena. "Quest’anno si respira un’aria molto più incentrata sul discorso opera – spiega Aldo Zeppilli, titolare del bar-ristorante Il Centrale e degliLe dimore del Centrale in via Armaroli e il recente I Mecenati in vicolo–, entrambi gli alberghi sono sempre pieni di turisti. Gli stranieri in visita sono un buon 50%, provenienti soprattutto dal nord Europa: moltissimi arrivano da Belgio, Olanda e Svezia, qualcuno anche dal Giappone".