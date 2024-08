Frontale in auto mentre va al lavoro Assistente cinquantenne perde la vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Incidente mortale ieri mattina poco dopo le 5.30 in via Acquaviva, all’altezza dello stabilimento Arvedi di Cremona. Una donna di 50 anni, Fatma Dhaouadi, di nazionalità tunisina e residente a Spinadesco, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon sbandando a sinistra per poi invadere la corsia opposta, propriostava sopraggiungendo una Renault Megane a bordo della quale c’era un uomo di 52 anni. Lo scontro è stato violentissimo e la donna è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, l’medica e due ambulanze, e i vigili del fuoco di Cremona che hanno estratto la donna dall’abitacolo dell’