Freschi&Vangelisti un open day speciale dedicato ai bambini

(Di martedì 6 agosto 2024) Arezzo, 6 agosto 2024 – L’ultimo giorno di lavoro, prima della chiusura estiva, è statodall’azienda Freschi&Vangelisti a undayaidei collaboratori che, entrando al lavoro con i propri genitori, sono stati coinvolti in una visita guidata per capire al meglio di cosa si occupano mamma e papà. Denise Vangelisti commenta: “Io e Stefano abbiamo voluto promuovere questa giornata, sulla scorta di iniziative simili realizzate in molte grandi realtà italiane, perché ci rendiamo conto che spesso vita lavorativa e vita familiare rimangono troppo separate e per i bimbi questo non sempre è comprensibile. Da madre di quattro figlie questo aspetto per me diventa fondamentale anche come imprenditrice. Il luogo di lavoro, infatti diventa un luogo astratto che, nella mente dei piccoli, è sempre un po’ misterioso.