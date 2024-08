Filiere tecnologiche-professionali 4+2 in Lombardia saranno 34 Tutto pronto per settembre approvate le linee guida

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 6 agosto 2024) La Giunta della Regioneha approvato leoperative per l’avvio a partire dall’anno formativo 2024/2025 delle‘4+2’ che permettono ai ragazzi in uscita dagli istituti secondari di primo grado di iscriversi a percorsi delle superiori di durata quadriennale con una forte connotazionezzante, legati ad una filiera produttiva e che permettono di proseguire verso gli ITS Academy o di entrare direttamente nel mondo del lavoro. L'articolo4+2, in34.perle