Femminicidio a Roma | una donna di 74 anni è stata trovata morta nella sua auto Fermato il marito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Unadi 74questa mattina all’interno della suaa Fonte Nuova, alle porte di. Al loro arrivo, i soccorsi del 118 non hanno potuto far altro che conrne il decesso. La Fiat Panda con il cadavere dellain via Palombarese 22 poco dopo le 9 di questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni, la 74enne sarebberaggiunta da almeno un colpo di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo che avrebberoe portato in caserma ildella vittima. Da quanto si apprende, i coniugi sarebbero entrambi di nazionalità italiana. L’arma del delitto èsequestrata e la posizione dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. L'articolo: unadi 74sua