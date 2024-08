David Lynch malato di enfisema | Non andrò mai in pensione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Brutte notizie per il mondo del cinema:, regista, sceneggiatore e attore di capolavori di fama mondiale, ha annunciato di soffrire di unpolmonare. Una malattia che potrebbe mettere alla prova la sua carriera, ma che, come detto da lui stesso nel rassicurare i fan, non gli chiuderà le porte della cinematografia.dipolmonare Vizi e piaceri hanno sempre un prezzo e spesso, purtroppo, il costo è veramente alto. È proprio ragionando su questo cheha confermato ai suoi fan la notizia di soffrire di unpolmonare portato dai molti anni da fumatore.