Calciomercato Juventus | il futuro di Federico Chiesa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024) Laè al centro del mercato estivo con l’attenzione focalizzata su, oggetto di numerose speculazioni riguardanti il suo. Sembra non esserci più posto per lui tra i bianconeri, ma Cristiano Giuntoli spera di non perdere l’attaccante a zero, allo scadere del contratto. Ilestivo è in pieno fermento e tra i protagonisti principali c’è la, con particolare attenzione su. Il contratto die lascade a giugno del 2025, tuttavia Thiago Motta (prima di tutti) ha fatto capire che per l’attaccante non vi è più posto tra i bianconeri. La speranza per la dirigenza, però, è chepossa essere acquisito da un altro club, prima dello scadere del contratto, in modo che la Juve non si trovi costretta a perdere l’attaccante a zero.