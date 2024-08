Brasile-Repubblica Dominicana oggi in tv quarti di finale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per idididelledi. La compagine verdeoro di Zé Roberto, prima nella classifica combinata al termine dei gironi con tre successi per 3-0, va a caccia di un’altra vittoria per proseguire nel migliore dei modi l’avventura a cinque cerchi. Dall’altra parte della rete ci sono le caraibiche, che possono contare sul fenomenale libero Brenda Castillo, ma servirà la partita perfetta di tutte per provare ad arginare le brasiliane. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 13.00 di martedì 6 agosto alla South Paris Arena. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.