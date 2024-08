Borse | Europa mattinata all’insegna della volatilità ma argina il crollo Milano -02% a meta’ seduta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Leeuropee si allontanano dai guadagni dell’avvio e, dopo unavolatilita’, si muovono attorno alla parita’ a meta, con i timori di una recessione dell’economia statunitense. Il Ftse Mib diviaggia in perdita dello 0,2%, Parigi dello 0,2% e Madrid dello 0,4%, mentre sono sulla sogliaparita’ Francoforte (+0,07%) e Londra (+0,05%). Tengono in positivo i future a Wall Street, pur frenando dalle battute iniziali, e indicano ora un’apertura in rialzo di circa mezzo punto percentuale, mentre gli operatori valutano le probabilita’ di un intervento di emergenzaFed sui tassi d’interesse per cominciare ad allentare la stretta monetaria e scongiurare una recessione che si teme possa dilagare nel resto del mondo.