Beatrice Luzzi sbotta | Prima e ultima volta che commento le menzogne di questa signora Dice solo baggianate

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 6 agosto 2024) L’esperta di gossip, Deianira Marzano, ha lanciato una nuova indiscrezione su, protagonista dell’edizione del Grande Fratello Vip, con quest’che avrebbe incontrato in gran segreto l’ex coinquilino Vittorio Menozzi con lo scopo di non trovarsi contro i “Beabaldi”, ovvero i fan della relazione trae Giuseppe Garibaldi.notizia, però, è L'articolo: “cheledi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, alcuni inquilini attaccanoe chiedono la squalifica: “Ha detto una cosa grave. Immagina se” GF,asfalta Varrese (VIDEO): “E’ un bluff e sempre immune. Riesce a manipolare tutti e quindi fa il” GF, Varrese su(VIDEO): “Uno come me lo ama.