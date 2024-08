Bangladesh almeno 109 morti nelle proteste Gli studenti | Ora vogliamo il Nobel Yunus alla guida del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Si aggrava di ora in ora il bilancio dei disordini scoppiati ieri in, che hanno portato alle dimissioni epartenza dal Paese della premier Sheikh Hasina. Secondo i media locali,109 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite. Più di una decina di persone sarebbero state uccise quando i manifestanti hanno dato fuoco a un hotel di proprietà di un leader del partito di Hasina, nella città sudoccidentale di Jashore. Altre violenze a Savar, alle porte di Dacca, hanno causato la morte di25 persone, mentre 10 persone sono morte nel quartiere Uttara della capitale. Hasina si è dimessa sotto la crescente pressione dellestudentesche ed è fuggita in elicottero, atterrando in India nella città nordorientale di Agartala. Secondo fonti di intelligence, l’India è disponibile a offrire all’ex premier “un passaggio sicuro”.