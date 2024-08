Bacosi e Rossetti i più forti sulla via dell’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Secondo una curiosa leggenda metropolitana, quando Buffalo Bill venne in Italia ad inizio Novecento per il suo show stile Far West, beh, avrebbe incontrato il toscanissimo Andrea Benelli e gli avrebbe insegnato a sparare con il fucile. Naturalmente non è vero niente, ma l’arguto Benelli, oggi ct della Nazionale di tiro a volo, in passato oro e bronzo ai Giochi, ecco, insegna quanto e come Buffalo Bill. È stato lui a mettere insieme Dianae Gabriele, due fuoriclasse, lei umbra lui fiorentino, figlio d’arte, et voila’. Oro! Entrambi rimasti esclusi dalle finali individuali, Diana, classe 1983, e Gabriele, classe 1995, salgono sul gradino più alto del podio a Parigi 2024 nello skeet a coppie miste, diventando i primi olimpionici della storia in questa specialità.