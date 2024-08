A Santa Severa inaugurata dal sindaco Tidei la spiaggia dell’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024- Operativa da oggi la, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Lazio ed il Comune diMarinella, che ha riguardato anche altri comuni del litorale laziale. AMarinella è stata individuata laantistante la ex Colonia Marina, sul lungomare Pyrgi di, che sarà attrezzata e adeguata alla ricezione dei cittadini con servizi specifici per la balneazione e accessibilità turistica/balneare.