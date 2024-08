Violenza sessuale su una 14enne a Genzano Roma | l’approccio in oratorio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 -su una) dopo un approccio in. È quanto è stato denunciato alla polizia. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato dihanno portato all’esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Velletri nei confronti di un 24enneno. Ecco i fatti ricostruiti dagli investigatori. Le indagini sullae il primo approccio inEcco la ricostruzione della storia nella denuncia presentata dalla madre della vittima. Il primo approccio del 24enne risale a qualche giorno prima della. Laha raccontato che il ragazzo si era presentato ine le si era avvicinato, mentre lei era in compagnia delle amiche. Aveva anche lasciato un biglietto con nome e numero di cellulare. Buttato via subito dopo dalle ragazze.