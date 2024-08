Violenza in casa donna colpita I vicini avvertono i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Forse un raptus, la causa che ha scatenato la folleche si è abbattuta su una straniera che lavora e risiede a Montalcino. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio dell’altra sera quando le grida di aiuto dellahanno fatto giungere sul posto idella locale compagnia. Codice rosso per una folle aggressione. Sulle cause che l’hanno scatenata ci sono molte voci ma non notizie certe. Di sicuro laè stata, con l’urgenza del caso, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Nottola. Qui è scattato il codice rosa sia per la precedenza sulle cure al pronto soccorso (lasarebbe stataal volto) sia per tutelarne la privacy. Ed è proprio per questa tutela che gli accertamenti, gli atti, che istanno svolgendo sono celati da un rigoroso riserbo.