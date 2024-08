Turetta Garante | Violata la privacy

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 19.00 Ilper la protezione dei dati personali ha fatto sapere di aver "avviato istruttorie nei confronti di varie testate" per la pubblicazione del colloquio in carcere tra Filippo, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin,e il padre Nicolarelativo al 3 dicembre 2023. "La pubblicazione di conversazioni private,intercorse in un contesto di particolare delicatezza, quali i colloqui in carcere tra detenuti e parenti,viola normativae regole deontologiche dei giornalisti".Richiamo ai media.