Torna Pieve Village a Pieve Santo Stefano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 –l'ormai tradizionale kermesse del, patrocinata dal Comune di, dai Donatori di sangue Fratres locali ed organizzata dalla associazione "la Disperata Gang" che accompagna l'agosto pievano fino alla vigilia di Ferragosto, con la chiusura in bellezza rappresentata dalla Sagra del Tortello die del Ballo Popolare in piazza a cura della Pro Loco del presidente Alessio Cipriani. Nel2024no tanti appuntamenti ormai tradizionali quali l'attesissima baby dance che apre il preserale prima dell'evento di punta.anche il Torneo fra i Rioni di, una succosa anticipazione del Palio dei Lumi di Calcio in Costume, che quest'anno ha la novità del Beach Volley in aggiunta ai tanti tornei di giochi da bar e di abilità.