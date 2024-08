Terza Categoria La Cameratese inizia la rivoluzione | giovani al centro del progetto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pronti per la prossima stagione con il nuovo allenatore Vitaliano Cosentino: 12 nuovi arrivi ed età media abbassata da 30 a circa 23 anni. Il presidente, il DS e il mister ci spiegano in esclusiva ilCAMERATA PICENA, 5 Agosto 2024 – Tra le piccole realtà emergenti del calcio dilettantistico nostrano, merita sicuramente un’importante vetrina la, che dopo aver concluso al 7º posto lo scorso campionato di, ha fatto tabula rasa ed è ripartita da zero, con un nuovo allenatore, un nuovoe tanti nuovi arrivi, volti a costruire una delle realtà più interessanti della provincia di Ancona.