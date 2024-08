Ternana l’ora delle scelte Nel mirino c’è Di Maggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La settimana appena trascorsa avrebbe dovuto essere decisiva per lacon riferimento alla definizione di almeno due-tre operazioni legate alla rivisitazione dei contratti onerosi di alcuni calciatori, che sta condizionando la gestione economica del club rossoverde. Al riguardo, non sono state risolte neanche le posizioni dei difensori Marco Capuano (1991) e Bruno Martella (1992) che qualche giorno fa apparivano tra le più "agevoli". Nulla di fatto, insomma, per cui quella entrante dovrà per forza di cose essere la settimana del dentro o fuori, anche perché lo stallo attuale non consente alladi operare nel mercato in entrata per completare, auspicabilmente prima possibile, la rosa della prima squadra da mettere a disposizione del tecnico Ignazio Abate.