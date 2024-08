Teotino | Inter prossimo acquisto? Uno sicuro e uno molto difficile!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) In casasono ancora in ballo alcune ipotesi di mercato. I tifosi sono impazienti di scoprire come e con chi la dirigenza nerazzurra completerà la rosa di Simone Inzaghi. Gianfranco Teorino avanza alcune teorie. DIFESA – Da quasi un mese, ormai, l’è al lavoro sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Proprio su questo tema si sofferma Gianfranco Teorino: «Penso che l’unicoche verrà fatto sarà quello di un difensore mancino in grado di giocare sia come terzo centrale che come esterno di sinistra. Però non si è ancora ben capito se sarà un giocatore di esperienza, come vorrebbe Simone Inzaghi, oppure se sarà un giovane da formare più in previsione futura come vorrebbe la nuova proprietà Oaktree». Molti, effettivamente, i nomi circolati nelle ultime settimane di profili di difensori attenzionati dall’