Shade rapinato ed aggredito a Torino | A New York mi sentivo più sicuro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il rapper, noto al grande pubblico per successi come “La hit dell’estate”, è stato vittima di un’aggressione sotto casa a. L’artista ha condiviso la sua esperienza sui social, esprimendo sgomento e preoccupazione per quanto accaduto. Shock pered“È incredibile”, ha dichiaratonei suoi video, “ho girato per giorni e giorni nei quartieri più malfamati di New, a qualsiasi ora, e non mi è successo assolutamente nulla. Poi torno a casa, sotto il mio portone, e vengoda due individui. Mi hanno messo contro un muro, uno mi ha afferrato per il collo e ho dovuto reagire per liberarmi”. Il contrasto tra la percezione di sicurezza provata a Newe l’esperienza traumatica vissuta aè evidente nelle parole del rapper.