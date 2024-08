Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il nostro caro sovrano Reha affrontato il clima britannico con il suo caratteristico stile e, perché no, anche con una buona dose di umorismo. La sua partecipazione a un servizio religioso a Caithness, in, situata vicino al pittoresco Castello di Mey, è stata caratterizzata da venti forti che hanno quasi scompigliato la tranquilla uscita domenicale del monarca. Questa visita alla chiesa parrocchiale di Canisbay fa parte delle tradizioni estive checontinua a rispettare in. Durante la sua permanenza, si immerge nelle usanze locali e mantiene una preattiva nelle comunità che visita.