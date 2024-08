Parigi 2024 47 milioni di spettatori su Rai Due per la finale dei 100 metri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladei 100maschili di ieri sera aera l’appuntamento più atteso di giornata e uno dei momenti clou dell’intera rassegna, vista anche la presenza di Marcell Jacobs per la seconda volta consecutiva. Un evento che ha portato una media di 4.699.000su Rai Due nella fascia 21:47-22:05, con uno share del 29.3%. In precedenza, ladi fioretto maschile ha visto sintonizzati una media di 4.376.000(28.2% di share), mentre per l’incontro di beach volley di Gottardi/Menegatti, dalle 22:28 alle 23:05, la media di teleè stata di 2.006.000, con il 16% di share., 4,7disu Rai Due per ladei 100SportFace.