Oro Paolini Errani Reggi in esclusiva | Grande impresa Per Sara una doppia vittoria

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’ex tennista Raffaellainai nostri microfoni sull’oro conquistato da Jasminealle Olimpiadi di Parigi. Il giorno dopo è ancora più bello.e Jasminehanno scritto la storia del nostro tennis andando a conquistare il primo oro olimpico di sempre. Le due azzurre, che si sono unite nel 2023 proprio per questo obiettivo, sono arrivate a Parigi tra le favorite per il podio, ma poi in queste competizioni l’ultima parola spetta al campo.– cityrumors.it – foto LapresseE la terra di Parigi ha confermato chee Jasmine sono tra le più forti al mondo. Unache premia il lavoro fatto in questo anno dalle nostre tenniste. Ora per loro l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi si penserà al futuro.