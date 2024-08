Olimpiadi Senna sotto accusa e nuovi casi | spunta un piano B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il caso dellacontinua a tenere banco alledi Parigi 2024. La qualità dell’acqua tornadopo le immagini degli atleti che vomitano alla fine della prova di nuoto e la decisione del Belgio di ritirarsi dalla staffetta mista dopo il primo caso di vittima di E.Coli dopo aver nuotato nella. Altri atleti sono a rischio. Oltre alla Svizzera, “anche la delegazione della Norvegia ha avuto un triatleta che si è sentito male il giorno dopo aver gareggiato e nuotato nella”. Il nuoto di fondo si sposta? “Abbiamo un’altra sede come possibiledi riserva perché non ci sono opzioni nel caso in cui i livelli di qualità dell’acqua non siano in linea con quelli richiesti”, dice Anne Descamps, portavoce delledi Parigi 2024, durante il briefing quotidiano del Cio.