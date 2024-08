Nomine Rai difficile un accordo prima delle ferie estive

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Mentre la Rai si gode gli ottimi ascoltiOlimpiadi, dietro le quinte dell'azienda si sta consumando una «gara» politico-istituzionale legata al destino della tv pubblica, almeno per i prossimi tre anni. Parliamo ovviamente del risiko tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per ledel nuovo CdA Rai.che il vertice di Governo fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, previsto per oggidel «rompete le righe» agostano, riesca a risolvere i vari nodi spinosi che non hanno finora avuto soluzione. Ricapitolando: l'attuale Consiglio di Amministrazione nominato nel luglio 2021 in era Draghi è di fatto scaduto e, come se non bastasse, la presidente Marinella Soldi si è dimessa inaspettatamente giorni fa.