L' UE eroga all' Italia la quinta rata del Pnrr da 11 miliardi

(Di lunedì 5 agosto 2024) La Commissione Europea ha recentemente approvato il trasferimento di undicidi euro all', corrispondenti allatranche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Questo finanziamento segna un'importante fase nell'attuazione del piano, che mira a stimolare la crescita economica e modernizzare il paese attraverso una serie di riforme e investimenti strategici. Il pagamento riguarda il completamento di 54 traguardi e obiettivi fondamentali. Questi includono aspetti cruciali per l'attuazione di 14 riforme e 22 investimenti in settori strategici. Le aree di intervento includono il diritto della concorrenza, la gestione degli appalti pubblici, l'efficienza nella gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, il sistema giudiziario, e il quadro di revisione della spesa. Ulteriori investimenti sono previsti anche in istruzione e infrastrutture.