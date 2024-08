LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia nella storia! Oro per Alice D’amato e bronzo per Manila Esposito alla trave!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:26 Questo il podio definitivo: 1.Shinnosuke Oka (14.533) 2.Angel Barajas (14.533) 3.Boheng Zhang (13.966) 14:24 Weide Su si aggiunge al club degli errori e regala la medaglia d’oro a Shinnosuke Oka. 14:21 Tin Srbic in lacrime, il croato con due cadute è ultimo con 11.333. 14:18 Cade anche Tin Srbic, è incredibile quello che sta succedendo. 14:16 Terza piazza nonostante l’errore per Boheng Zhang (13.966). 14:14 Clamorosooooo! Caduta in uscita anche per Boheng Zhang, i ginnasti stanno pagando la fatica. 14:12 Sugino si è letteralmente sciolto: 11.633 (D:5.8, E:5.833), nettamente ultimo il nipponico. 14:10 Caduta per Takaaki Sugino, anche il nipponico esce dlotta per il podio, finale in cui vincerà chi resterà sull’attrezzo. 14:07 13.333 per Georgiou (D:5.9, E:7.433), ultima posizione per lui.