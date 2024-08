Italea Campania tutti gli eventi di agosto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tanti gli appuntamenti messi in campo durante il mese dida, il programma di promozione del turismo delle radici Tanti gli appuntamenti messi in campo durante il mese dida, il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025, e che vedranno il coinvolgimento dei vari Comuni delle Radici con la collaborazione del team di. Sono iniziati ieri (domenica 4) ed andranno avanti fino all’11, in collaborazione con il Comune delle Radici di Fontanarosa (Av), “I Laboratori delle Radici” sulle tradizioni locali: pietra, paglia, arte presepiale, degustazioni di olio e vino e approfondimenti sui canti popolari.