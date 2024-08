Hugh Jackman si Riunisce con Ke Huy Quan 24 Anni Dopo X-Men

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,ha recentemente condiviso una toccante storia sulla sua riunione con Ke Huy, a 24di distanza dado i due hanno lavorato insieme in “X-Men”, il film che ha introdotto il Wolverine di. “Ci siamo visti e ci siamo abbracciati”, ha detto l’attore di Deadpool & Wolverine In una foto pubblicata durante la cerimonia della stella della Hollywood Walk of Fame di Kevin Feige,ha raccontato l’emozione di rivedereper la prima volta in oltre due decenni. “Una delle cose del film è che stanno accadendo così tanti momenti che mi stanno facendo apprezzare i 25in cui ho interpretato Wolverine,” ha dichiarato, riferendosi a “Deadpool & Wolverine”.