House of the Dragon 2 recensione del finale di stagione La regina che non fu

(Di lunedì 5 agosto 2024)of the2,deldi“Lache non fu” La guerra. Tutto gira intorno a questo, altrimenti non si chiamerebbe Danza dei Draghi. Quello che ildella secondadiof thecon l’episodio Lache non fu ha voluto proporci è qualcosa di preparatorio. Sì. Siamo di nuovo a quel punto di partenza. Alla fase in cui vengono sistemate le pedine su mare e su terra, e nel caso diof theanche in aria. Ma questo lo sapevamo già. La secondaha dato solo un assaggio di quello che potrebbe essere la Danza dei Draghi e la storia dei Targaryen e soprattutto di Aegon e Rhaenyra, storia talmente complessa che questa secondanon poteva che essere preparatoria (ma neanche così tanto).