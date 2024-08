Gli rubano le foto e chiedono il riscatto in bit coins

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – Glileilin bit. E’ accaduto algrafo del nostro giornale Alessandro Falsetti, che dopo aver inavvertitamente aperto un messaggio su Messenger, si è visto sottrarre l’intero archiviografico dal proprio computer. Un attacco informatico che ha mirato a colpire ilgrafo proprio nel frutto del suo lavoro. Dentro l’archivio infatti c’erano migliaia e migliaia die scatti catalogati negli anni. Ma l’hacker era disposto a restituire il maltolto, dietro il pagamento di unin moneta virtuale. La cifra per riavere indietro l’archivio si aggirava tra mille e cinquemila dollari in bitinfatti. I malviventi erano disposti anche a fare lo sconto se il pagamento fosse avvenuto in tre giorni, proprio come avviene con le multe.