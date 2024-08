Ferragosto il prototipo di tutte le vacanze è in dirittura di arrivo | invito al relax ma solo di maniera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) È noto che il, come periodo di riposo per la gente dei campi, venisse rispettato già dal periodo della Roma Imperiale. Fu Augusto, fondatore di quell’impero, a regolamentarle e da allora, pressoché all’ iniziò dell’era cristiana, furono definite così. In effetti la logica che sosteneva quel ragionamento calzava perfettamente con le necessità della gente dell’ epoca: con luglio buona parte dei lavori in campagna erano stati terminati, quindi la gente poteva prendere fiato prima di riprendere i quotidiani affanni, iniziando i lavori di quella successiva. Sarà un caso ma ancora oggi, quando gli agricoltori devono fare dei lavori non urgenti, li programmano per quel tempo meno impegnativo, agosto. Ancora oggi quel mese è considerato il termine di chiusura, quello che, per convenzione, comprende il ciclo vitale dei prodotti più importanti per la zona di riferimento.