EA FC 25 Closed Beta Data Rilascio E Dettagli Ufficiali

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladi EA Sports FC 25 è disponibile per tutti coloro che hanno ricevuto da Electronic Arts un codice di accesso tramite email. L’accesso allasarà disponibile dalle 19:00 di martedi 6 agosto e terminerà alla stessa ora del 27 agosto. Per poter giocare ladi EA Sports FC 25 bisogna essere in possesso di di una delle seguenti piattaforme di gioco: PlayStation 5, PlayStation 4, PC (su Steam ed EA app), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch. All’interno di questa versione del nuovo simulatore calcistico di Electronic Arts i fortunati selezionati potranno provare in anteprima assoluta la popolare modalità Ultimate Team, la modalità Carriera e Clubs. Solo coloro che hanno accesso allapossono usufruire dei forum privati effettuando il login con gli stessi dati dell’account EA Play.