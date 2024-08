Dopo 34 anni in divisa Vitanzi va in congedo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Compiuti 60, Andreaè andato inlasciando34di servizio il Corpo forestale, ora assorbito dall’Arma dei carabinieri. Originario di Matelica, è arrivato a San Severino nel 1993 e qui ha lavorato e vissuto per 31, diventando un punto di riferimento per il territorio. Appassionato di basket, ha pure militato nella squadra cestistica locale. Si è congedato come appuntato scelto qualifica speciale e a breve lascerà l’abitazione di servizio in via Caccialupi, a San Severino, per tornare a Matelica.