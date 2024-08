Debutta il nuovo hotel Global | Un investimento coraggioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nuova vita per l’Marinella a Miramare. Dopo i problemi del passato, la struttura ha cambiato gestione ed è stata completamente rinnovata. Domenico Cosentino ha investito tanto per rifare la struttura, passata da 27 camere a 23, tutte suite. Nuovi anche gli spazi dedicati ai bar e alla sala colazioni, così come il nome: ora la struttura si chiama. Oltre un centinaio di persone l’altro ieri all’inaugurazione, tra cui l’assessore Mattia Morolli e Corrado Della Vista di Conflavoro: "La famiglia Cosentino ha fatto unper aprire questa nuova struttura, in una zona (via Faenza) dove dopo il Covid hanno chiuso tre alberghi".