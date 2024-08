Dalle vernici al comparto biomedicale I mille volti di Cefla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) LO SCORSO 4 MAGGIOdi Imola (Bologna) ha segnato sul calendario il numero 92, 92 anni di attività. I nove fondatori della ’Cooperativa Elettricisti, Fontanieri, Lattonieri e Affini’ (questo dà origine all’acronimo) oggi sono diventati oltre 2mila lavoratori e attorno al quartier generale di Imola, uno dei più grandi stabilimenti produttivi lungo la via Emilia, si sono sviluppate 25 sedi in giro per il mondo. E alle porte di Imola la fabbrica sta ampliando le sue dimensioni per circa 16mila metri quadrati.