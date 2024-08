CRISTINA D’AVENA fuori oggi 5 agosto la sigla di C’erano una volta…gli oggetti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 agosto 2024) “una voltagli” è ladel cartone animato interpretata dache esce2024, in anteprima. Andiamo a saperne di più.esce in anteprima con launa voltagli” È disponibile da2024 in anteprima assoluta su tutte le piattaforme digitali, ladell’attesissimo cartone animato “una voltagli”, che debutterà su Cartoonito lunedì 26. Laè interpretata dalla regina delle sigle tv,, che vanta 42 anni di carriera e oltre 800 sigle all’attivo. Cosa rappresenta “una volta gli”? “una voltagli” è un brano energico, fresco e attuale, prodotto da Riccardo Scirè e firmato dalla stessa, insieme a Marco Poletto e Nicola Iazzi edita da Mediaset Group RTI.