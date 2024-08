Ciclismo su pista chi affronterà l’Italia in semifinale alle Olimpiadi nell’inseguimento | programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)si è qualificata per ladell’inseguimento a squadredi Parigi 2024 nelsu. Il quartetto composto da Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna è campione olimpico in carica e proverà a difendere il titolo sin da domani pomeriggio, quando si giocherà l’accesso alla finale per assicurarsi la finale sicura. Non sarà semplice per gli azzurri guidati da Marco Villa perché lo scoglio sarà quello dell’Australia (Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy, Kelland O’Brien), che nelle qualificazioni odierne ha staccato il miglior tempo in 3:42.958, staccando la squadra italiana di 1?393. Quartetto azzurro che ha chiuso in quarta posizione oggi e dovrà tirar giù quasi un secondo e mezzo rispetto a oggi e avvicinare il tempo fatto segnare a Tokyo tre anni fa.