Chi è Noah Lyles il nuovo re dei 100

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’uomo più veloce del mondo non ha più il bel sorriso genuino di Marcell Jacobs. Adesso ha la faccia da rapper dicon le sue perline nei capelli e la collanina più simile a una catena alla Lewis Hamilton. È il velocista più famoso del mondo come racconta anche un docufilm di Netflix sugli sprinter dove lui spicca si tutti gli altri anche a parole. Era arrivato a Parigi da favorito, ma se la gara fosse finita dopo 90 metri non avrebbe mai agganciato la medaglia d’oro che invece, grazie allo stupefacente balzo finale, ha portato a casa per 5 millesimi di secondo al fotofinish. L’Adidas ci aveva visto bene qualche mese fa facendogli firmare fino al 2030 un contratto che è stato descritto come il più ricco dai tempi di Usain Bolt, l’ultimo grande personaggio globale della velocità.