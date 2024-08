Carboni in sede Inter | è il momento del rinnovo Poi Marsiglia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Gran giorno per Valentin, appena arrivato nelladell’per rinnovare il suo contratto. Poi scatterà il passaggio successivo che prevede la partenza per. ACCORDO – Inizia una settimana particolarmente importante per Valentin, ormai promesso sposo del. L’e il club francese hanno trovato da qualche giorno un accordo per il trasferimento del giovane argentino, che partirà per un prestito oneroso di un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più bonus e contro-riscatto per il club nerazzurro a 40 milioni di euro. Prima di firmare per il, però, Valentinha ancora una pratica da sbrigare a Milano con l’