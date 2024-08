Bron Breakker | Mi piacerebbe lavorare con Paul Heyman

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il nuovo Intercontinental Championvorrebbe avere l’opportunità diconin futuro. La giovane stella ha vinto il suo primo titolo da main roster a SummerSlam questo fine settimana. Ha sconfitto Sami Zayn in soli cinque minuti, ponendo fine al regno di Zayn come campione intercontinentale davanti a una folla gremita a Cleveland. Questo è successo dopo la sconfitta diil mese scorso a Money in the Bank contro Sami Zayn. Questo lo ha motivato a non prendere il suo avversario troppo alla leggera. L’ex NXT Champion è partito alla grande per sbarazzarsi rapidamente del nativo di Montreal.Nonostante abbia avuto periodi come campione di NXT e campione di coppia di NXT, questa è la prima volta checonquista un titolo da quando è stato promosso al roster principale.