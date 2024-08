Badminton calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 5 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ultima giornata per i tornei olimpici dialledi. Si finiscono di assegnare le medaglie, e questo accade nei due tornei di singolare, maschile e femminile, dove le storie che s’incrociano sono decisamente differenti. Tra le donne, infatti, riecheggiano ancora le urla di dolore di ieri di Carolina Marin, con la spagnola costretta anche a non poter giocare il match per il bronzo. Se l’ultimo atto sarà così tutto asiatico, non così al maschile, dove il blocco dell’Asia è contrastato dall’uomo che può regalare il primo oro alla Danimarca in tutta la rassegna a cinque cerchi quest’anno: Viktor Axelsen. I tornei olimpici disi chiuderanno. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.